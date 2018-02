BECALI, OFERTA PENTRU BALUTA // Ce spune Baluta despre oferta de la Steaua: "Bineinteles ca valorez 3 milioane!"

Dinamo 2-2 Craiova // Alex Baluta a urmarit meciul cu Dinamo din tribuna, fiind suspendat.

Baluta spune ca a vrut sa intre in teren ca sa-si ajute colegii si pleaca trist pentru remiza obtinuta de Craiova.

Atacantul refuza sa comenteze posibila oferta a lui Becali, dar sustine ca isi merita cele 3 milioane de euro din clauza de la Craiova.

"E mult mai greu sa stai in tribuna, as fi intrat in teren. Asta este, trebuie sa invatam din acest meci. Nu ma asteptam sa ratam, asa am patit mereu, sa fim mai conncetrati in fata portii pentru ca pierdem puncte si asta nu e bine. Am avut un penalty neacordat si inca o ocazie ratata usor. Sa spunem ca e rezultat echitabil, au avut si ei o bara.

Pentru noi erau bune cele 3 puncte ca sa fim aproape de primele locuri.

Sunt jucator de 3 milioane, bineinteles. Atat scrie in contract. Nu comentez despre o posibila oferta", a spus Baluta.