Becali ofera cel mai mare salariu din vestiar. Cei doi jucatori care vor castiga mai mult decat Alibec

Gigi Becali vrea sa ofere iar salarii mari la Steaua. Dupa ce i-a facut contract de 30.000 de euro lui Tade, iar apoi s-a chinuit sa scape de francez, Becali a scazut dramatic salariile la Steaua.

Ultimul mare contract la Steaua a fost detinut de Chipciu, care a plecat sezonul trecut la Anderlecht. Acesta avea de asemenea 30.000 de euro pe an. Dupa Chipciu au plecat si Stanciu si Varela, care aveau in jur de 25.000 de euro pe luna, iar liderul la salarii in acest moment a ramas Alibec, cu 15.000 de euro pe luna.

Becali vrea sa ii aduca pe Teixeira si Budescu de la Astra si sa le ofere cel mai mare salariu din vestiar, 20.000 de euro pe luna. Teixeira va semna pe un an, iar Budescu pe 4 sezoane.