Becali nu se lasa! Ultima lovitura a verii e la fel de "atomica": oferta pentru Baluta

Gigi Becali planuieste inca o "lovitura atomica". Dupa ce i-a luat pe Nedelcu si Benzar pentru 2.7 milioane euro, acesta vrea sa dea inca 2,5 milioane pe Alex Baluta, de la Craiova.

Latifundiarul din Pipera vrea sa incheie in mare glorie campania de transferuri a verii. Dupa ce i-a luat pe Nedelcu si Benzar cu 2.7 milioane euro, patronul FCSB mai are in minte o lovitura de proportii. Acesta a mandatat-o pe Anamaria Prodan sa negocieze transferul lui Baluta, de la CSU Craiova, scrie Gazeta Sporturilor.

Becali este dispus sa achite, potrivit sursei citate, suma de 2,5 milioane de euro in schimbul fotbalistului de 24 de ani, lansat si el in fotbalul mare de Viitorul.

Baluta este unul dintre cei mai buni marcatori ai inceputului de sezon, avand 3 goluri in primele 4 partide.