Becali nu renunta la Gnohere: "Poate sa vina si Abramovic si toti seicii din lume, nu-l dau!"

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Gigi Becali anunta ca niciun jucator nu este de vanzare in acest moment pentru ca spera in calificarea Stelei in grupele Champions League.



"Tu crezi ca la ora asta, cand noi suntem calificati, poate cineva sa se atinga de Harlem vreodata? Poate sa vina si Abramovic, si toti arabii si toti chinezii, nu ma intereseaza la ora asta sa dau niciun jucator. Eu am nevoie de bani, nu pot sa fac ceva fara bani, dar nu mi-am legat sufletul de bani. La ora asta nu se poate atinge nimeni de cineva de la Steaua. Dupa aia, discutam. Dar la ora asta nu se poate", a spus Becali in conferinta.

