Becali mai face o investiie de MILIOANE! "Am platit deja un milion!" Ferma de mezeluri si lapte in cantonamentul Stelei: "O sa manance doar BIO!" :))

Becali vrea conditii de top pentru jucatorii sai!

Pe langa ridicarea academiei, patronul Stelei va investi si in aparatura medicala de top. Becali vrea ca fotbalistii Stelei sa aiba parte de cele mai bune conditii de alimentatie, pregatire si refacere. Becali spune ca a platit deja un milion de euro si anunta ca va construi o biserica si o ferma in cantonamentul echipei din Berceni.

"Proiectul academiei l-am inceput, a venit criza si a trebuit sa ma retrag. Am bagat 2-3 milioane atunci. Acum nu mai e criza, cel putin pentru mine. Am luat niste aparatura medicala ca la echipele mari. Vom aplica proceduri de antrenament, de crestere a potentei fizice exact ca echipele mari. Am dat deja un milion. Numai acum platesc atat, e acontat totul. Vom avea ceva extraordinar.

Va fi un mic orasel in Berceni, la baza noastra. Fac si biserica, si scoala, sa aiba copiii tot acolo. Voi face si o mica ferma, sa avem lapte bio, oua bio, mezeluri bio. Tot, tot! Iti trebuie asa ceva ca sa te poti lupta cu cei mari. Nu ai valoarea lor, dar trebuie ca macar la alimentatie si medicatie sa contezi la fel ca ei", a spus Becali la Digisport.