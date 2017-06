Becali le-a dat liber la cautat solutii, Dica si Mihai Stoica au venit cu propunerea. Urmatorul transfer incercat de stelisti

Steaua s-a intarit in compartimentul ofensiv cu cei mai buni jucatori ai Astre, Budescu si Teixeira, dar pastreaza ceva probleme in aparare, de unde au plecat mai multi fotbalisti.

Ros-albastrii l-au adus pana acum doar pe Ionut Larie, de la CFR Cluj, jucator care a semnat din postura de fotbalist liber de contract.

Pentru urmatorul transfer in defensiva, patronul Gigi Becali a spus clar: "E datoria lui Dica si a lui MM sa gaseasca unul". Iar cei doi au venit cu o propunere!

Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor scrie astazi ca stelistii incearca in aceasta perioada aducerea unui fundas portughez in varsta de 24 de ani.

Frederico Venancio, de la Vitoria Setubal, este tinta stelistilor, fotbalistul fiind deja ofertat. Venancio are o cota buna, in ciuda faptului ca a evoluat la o echipa din a doua jumatate a clasamentului campionatului portughez. Acesta este evaluat la circa doua milioane de euro.

Sursa citata noteaza ca Steaua a facut o prima oferta de 100.000 euro imprumut pe un an, plus clauza de achizitionare definitiva in valoare de 700.000 euro.

Un detaliu important este dat si de faptul ca Venancio castiga 16.000 euro lunar la Setubal, in timp ce noile vedete ale Stelei, Budescu, Teixeira ori Alibec, obtin circa 20.000 euro pe luna. In aceste conditii, portughezul ar urma sa fie si el intre cei mai bine platiti fotbalisti ros-albastri.

"Vrem un fundas central foarte bun, in niciun caz nu vom aduce un jucator sub nivelul celor pe care i-am luat pana acum. Ni se propun multi aparatori si Dica e cel care are ultimul cuvant", a spus Mihai Stoica.