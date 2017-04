Becali l-a sunat pe Hagi inainte de meciul direct! Ce au vorbit cei doi inainte de "finala" campionatului

Steaua - Viitorul e luni seara.

Steaua joaca acasa cu Viitorul luni seara, intr-un meci ce poate decide campionatul. Cu 4 etape inainte de final, Steaua are 3 puncte avans fata de echipa lui Hagi si 5 fata de Dinamo, urmand sa joace cu ambele echipe in urmatoarele 2 etape.

Becali considera ca Steaua nu merita sa fie campioana daca nu bate luni, dupa ce a luat bataie de la Viitorul si in primul meci din play-off.

Cei doi au avut o discutie de Paste:

"Nu ii transmit nimic lui Gica. Pentru ca avem meciul asta, ca nasi fiind, ne-am sunat, Cristos a inviat, Adevarat a inviat! Alta daca vorbeam mai mult, acum nu am mai facut-o ca nu aveam ce sa zicem. Nu e ca se interpreteaza, e de bun simt, de intelepciune. Eu mai glumeam cu el cand nu eram in meci direct, cand a zis sa nu greseasca Nita, eu i-am zis ca nu greseste, dar i-a iesit lui. Acum daca mai zic in gluma sa greseasca Rimniceanu, poate nu il mai baga, dar noi nu avem nevoie de greseala ca sa ii batem", a spus Becali la Sport.ro