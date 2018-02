Becali l-a rugat sa nu mai rada de Dinamo, Mihai Stoica a postat din nou! Cum vede "derby-ul" Dinamo - Juventus din Play Out

Gigi Becali a facut un apel la respect fata de fanii lui Dinamo si l-a indemnat pe Mihai Stoica sa nu mai rada in public de ei.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

"Eu nu mai vreau sa comentez. Stiti cum e?! Noi intre noi radem, glumim, ne amuzam, dar cand spui asta public...Dinamo are mii si mii de fani, iar ei se supara", a spus Becali in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Patronul stelist l-a indemnat si pe Mihai Stoica sa nu ii mai ironizeze constant pe rivali, insa directorul sportiv nu a ratat inca o ocazie de a-i taxa pe acestia.

La cateva ore, Mihai Stoica a postat pe Facebook o comparatie intre "Derby della Madonnina" si "Derby della Colentina", facand aluzie la partida Dinamo - Juventus Bucuresti, din Play Out.

"E prea buna, fratele meu! E ultima! Cred...", a scris el intr-un comentariu.