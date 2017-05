Becali l-a chemat de URGENTA la palat pe Alibec. Ce discutie au avut

Alibec e folosit de Becali ca intermediar la transferurile pe care vrea sa le faca in aceasta vara!

Patronul Stelei l-a chemat pe atacantul sau la Palat pentru a-i cere ajutorul pentru negocierile cu Budescu si Teixeira. Alibec e apropiat de amandoi, iar Becali se foloseste de toate argumentele posibile pentru a-si atinge obiectivele in perioada de achizitii. Steaua vrea sa foloseasca un atac de top in preliminariile Ligii. Alaturi de Alibec, Becali vrea neaparat fotbalisti cu o cota importanta in Liga 1. Steaua nu cauta intariri doar in ofensiva. Un mijlocas central si un fundas central sunt de asemenea pe lista de acoperit pentru Becali.

Nu e prima oara cand Alibec se implica si in afara terenului pentru Steaua. Tot el i-a atras atentia lui Becali si asupra paragrafului de regulament in baza caruia Steaua va merge la TAS sa-si ceara titlul in Liga 1.

Alibec a fost numit de Becali capitan la Steaua la numai cateva saptamani dupa transferul de la Astra.