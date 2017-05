Becali joaca ALL IN pentru un mijlocas. Oferta facuta pentru Teixeira este la 50% din cat primeste Budescu

Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Steaua isi cauta un mijlocas central de profil ofensiv iar Becali are doua variante pentru acest post. Patronul vicecampioanei ii vrea pe Budescu si Teixeira de la Astra, insa oferta facuta pentru cei doi este una total diferita.

Budescu a primit un contract de 20.000 de euro pe luna, in timp ce Teixeira a primit o oferta de 10-12.000 de euro luna, sub ce castiga in acest moment la Astra. Portughezul are un contract de 15.000 de euro si ar dori sa castige aceeasi suma la urmatoarea echipa.

Patronul Stelei doreste sa aduca un singur jucator cu salariu mai mare de 10.000 de euro, desi initial voia sa le ofere ambilor jucatori 20.000 de euro pe sezon!

Becali il doreste insa cu orice pret pe Budescu, caruia ar urma sa ii ofere un contract pe 4 ani, spre deosebire de Teixeira, care va primi o intelegere pe 1 singur sezon!