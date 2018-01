Becali isi freaca mainile: un jucator de la Steaua, in top "50 pentru viitor" facut de UEFA! "Incepe sa-si justifice clauza de 50 mil"

Investitiile facute de Becali in tineri incep sa dea roade.

Dennis Man a fost inclus de UEFA in lista celor mai promitatori 50 de tineri jucatori din fotbal la ora actuala. Tanarul atacant are un sezon extraordinar, iar acum incepe sa confirme sperantele puse de patronul Stelei in el. Man are clauza de 50 de milioane de euro, iar Becali promite sa nu il cedeze pentru o suma mai mica.

Man e intr-un cerc select, alaturi de Justin Kluivert, fiul marelui Patrick Kluivert, jucator dorit acum de Manchester United, dar si viitorul adversar Savic de la Lazio, cotat la 100 de milioane de euro.

"Dennis Man incepe sa-si justifice clauza de 50 de milioane de euro fixata in momentul transferului. Atat la echipa de club cat si la nationala U21", scrie UEFA.com.

Lista completa "50 pentru viitor"



Houssem Aouar (Franta, 19 ani – Lyon),

Amine Gouiri (Franta, 17 – Lyon),

Benjamin Pavard (Franta, 21 – Stuttgart),

Malang Sarr (Franta, 18 – Nice),

Martin Terrier (Franta, 20 – Strasbourg),

Dayot Upamecano (Franta, 19 – Leipzig);

Kepa Arrizabalaga (Spania, 23 – Athletic),

Rodri (Spania, 21 – Villarreal),

Abel Ruiz (Spania, 17 – Barcelona),

Ferrán Torres (Spania, 17 – Valencia);

Frenkie de Jong (Olanda, 20 – Ajax),

Matthijs de Ligt (Olanda, 18 – Ajax),

Justin Kluivert (Olanda, 18 – Ajax),

Phil Foden (Anglia, 17 – Manchester City),

Jadon Sancho (Anglia, 17 – Dortmund),

Ryan Sessegnon (Anglia, 17 – Fulham).

Dennis Man (Romania, 19 - FCSB)

Jan-Fiete Arp (Germania, 17 – Hamburg),

Felix Uduokhai (Germania, 20 – Wolfsburg),

Leon Bailey (Jamaica, 20 – Leverkusen),

Nicolò Barella (Italia, 20 – Cagliari),

Federico Chiesa (Italia, 20 – Fiorentina),

Sander Berge (Norvegia, 19 – Genk),

Fedor Chalov (Rusia, 19 – CSKA Moskva),

Ante Ćorić (Croatia, 20 – Dinamo Zagreb),

Ethan Ampadu (Tara Galilor, 17 – Chelsea),

Emmanuel Bonaventure Dennis (Nigeria, 20 – FC Bruges),

Mikkel Duelund (Danemarca, 20 – Midtjylland),

Martin Graiciar (Cehia, 18 – Slovan Liberec),

Dávid Hancko (Slovacia, 20 – Žilina),

Milan Škriniar (Slovacia, 22 – Inter Milano),

Amine Harit, (Maroc, 20 – Schalke),

Ivan Ignatyev (Rusia, 18 – Krasnodar),

Luka Jović (Serbia, 20 – Eintracht),

Sergej Milinković-Savić (Serbia, 22 – Lazio),

Kirill Kirilenko (Belarus, 17 – Dinamo Brest),

Hirving Lozano (Mexic, 22 – PSV Eindhoven),

Malcom (Brazilia, 20 – Bordeaux),

David Neres (Brazilia, 20 – Ajax),

Pedro Neto (Portugalia, 17 – Lazio),

Roland Sallai (Ungaria, 20 – APOEL),

Manor Solomon (Israel, 18 – Maccabi Petach-Tikva),

Mile Svilar (Belgia, 18 – Benfica),

Kieran Tierney (Scotia, 20 – Celtic),

Lucas Torreira (Uruguay, 21 – Sampdoria),

Viktor Tsyhankov (Ucraina, 20 – Dinamo Kiev),

Volodimir Sepelev (Ucraina, 20 – Dinamo Kiev),

Hannes Wolf (Austria, 18 – Salzburg),

Yusuf Yazıcı (Turcia, 20 – Trabzonspor) si

Szymon Żurkowski (Polonia, 20 – Górnik Zabrze).