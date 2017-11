Becali isi freaca mainile! "Mbappe" Coman, laudat in Anglia: "Este cel putin o investitie stralucitoare!" 

Munca de "PR" depusa de Becali incepe sa dea roade.

Becali i-a fixat clauza de 100 de milioane de euro lui Florinel Coman si a anuntat ca e noul Mbappe, in speranta ca va atrage atentia presei internationale si mai departe cluburilor importante din Europa.

Oferta de zeci de milioane inca nu a ajuns, insa Coman a intrat in atentia presei ca o afacere buna in ...Football Manager 2018. Cotidianul Daily Mirror din Anglia l-a trecut pe Coman in top 10 pusti-minune pe care ii poti cumpara cu un pret mult. In joc, licitatia pentru Coman incepe de la 50.000 de euro!

"Este printre cei mai buni tineri jucatori pentru care nu trebuie sa spargi banca la FM18. Avand in vedere ca joaca in Romania, Coman ar putea fi mai usor de transferat de catre un club cu o reputatie acceptabila.

Steaua este putin probabil sa ii umfle prea mult suma de transfer, asa ca grabiti-va si luati-l pentru echipa de tineret. Este cel putin o investitie stralucitoare!”, a scris Daily Mirror.

Becali a platit 2 milioane de euro pentru transferul lui Coman, iar Hagi va mai incasa 500.000 de euro daca Steaua se va califica in sezonul urmator in grupele Ligii Campionilor. Viitorul a pastrat si 20% dintr-un viitor transfer.

Chelsea a trimis un scouter pentru tinerii jucatori ai Stelei la meciul cu Dinamo, intre care si Florinel Coman.