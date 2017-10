Becali isi freaca mainile! EL e jucatorul care l-a impresionat pe trimisul lui Chelsea! Anuntul facut de Daily Mail

Chelsea si-a trimis directorul tehnic la partida dintre Steaua si Dinamo de pe National Arena.

Dennis Man e cel mai in forma jucator al Stelei, insa Florinel Coman le-a atras atentia englezilor de la Chelsea, anunta azi Daily Mail, o stire ce a fost preluata rapid de toate site-urile de specialitate din Anglia.

Florinel Coman a fost adus pe 2 milioane de euro de la Viitorul, iar Becali i-a fixat o clauza uriasa, de 100 de milioane de euro. Englezii au aflat si de comparatiile cu Mbappe facute in Romania.

"Chelsea il monitorizeaza pe Florinel Coman, 'aripa' de la Steaua Bucuresti. Michael Emenalo, directorul tehnic, a zburat saptamana trecuta la Bucuresti pentru a-l urmari in victoria cu 1-0 in fata rivalilor de la Dinamo. Coman joaca preponderent pe partea stanga, dar se poate adapta pe orice pozitie din ofensiva si are cinci selectii la nationala U21 a Romaniei. Steaua are mai multi tineri jucatori talentati cum ar fi Dennis Man, Florin Tanase sau Dragos Nedelcu, dar Coman este considerat a fi cel mai bun din acest grup. Steaua l-a achizitionat recent, in august, de la Viitorul Constanta pentru 2 milioane de euro in ciuda interesului celor de la Benfica", au notat cei de la DailyMail.

The Sun si Metro au preluat si ele stirea publicata de Daily Mail.