Becali il face PRAF pe Torje: "Ce sa fac cu el? Il aduceam sa stea rezerva!" Declaratia care l-a enervat

Torje si-a pus stelistii in cap dupa declaratiile de la prezentarea in Stefan cel Mare.

"Abia astept derby-ul, sa cant alaturi de voi dupa meciuri si sa simt atmosfera pe care doar galeria lui Dinamo stie sa o faca. Mi-ati lipsit!", a fost mesajul cu care Torje i-a intampinat pe suporteri dupa revenirea in Stefan cel Mare.

Becali spune ca nu este interesat de mesajele jucatorului si nu s-a pus problema ca acesta sa fie dorit de vicecampioana.



"Nu ma apuc eu acum sa ii dau replici lui Torje sau sa vorbesc eu de ce a spus el ca asteapta cu mare nerabdare meciul cu Steaua. Nu ma intereseaza ce spune. Eu nici nu l-am vrut pe Torje la Steaua. Nu am nimic cu el, dar ce sa fac eu cu Torje la Steaua? Sa il aduc sa stea rezerva? In locul cui sa joace Torje? Eu ii am pe Budescu, Teixeira, Florinel Coman, Dennis Man, Cristi Tanase", a spus Becali in Fanatik.

Agentul lui Torje sustine ca Laurentiu Reghecampf a vrut sa-l aduca pe Torje, insa acesta a refuza.

"Nu am fost cautat in iarna asta de Gigi Becali pentru a discuta despre Torje. Dar Gigi Becali nu m-a cautat si pentru faptul ca el stia clar ca Torje nu o sa accepte sa vina sa joace la Steaua. Singura data cand am vorbit cu Gigi despre Torje a fost pe vremea lui Reghecampf, dar atunci Torje a respins clar posibilitatea ca el sa joace pentru Steaua. Nu vrea sia joac eniciodata la Steaua", a spus Cristea Opria.

Torje a semnat pana in vara cu Dinamo si spera sa-i ajute pe "caini" sa se califice in playoff. Mijlocasul nu va juca in partida de foc cu Craiova de maine seara.