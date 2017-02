Becali il face PRAF pe Reghecampf: "Steaua e echipa de liga a doua, suntem circul campionatului!" ATAC ULUITOR

Becali l-a facut praf pe Reghecampf dupa 1-1 cu Gaz Metan.

Steaua a facut egal cu Gaz Metan, 1-1, dupa un meci slab, in care Medias a ratat 3 ocazii mari. Becali l-a atacat pe Reghecampf imediat dupa meci:

"Am vrut sa intervin imediat pentru ca am facut anumite declaratii in trecut de mandrie, de lauda, fata de echipa mea. Vreau sa cer iertare pentru acele declaratii, si Gazului ca le-am furat doua puncte azi, pe care nu le meritam niciodata. Asta e echipa de liga a doua, noi am ajuns circul campionatului, dam in mingi, ocazii prin careu, jucam ca la circ, nu pasam nimic, nu inteleg.

L-am intrebat si pe Mache, ce se intampla acolo? Cum se poate sa joace asa prost? Cum sa nu lege doua pase, asta nu inteleg. Inseamna ca e ceva la mijloc care mie imi scapa, in general, la pregatire fizica, la antrenamente, asa ceva nu se poate. Am mai pierdut, am iesit si am zis ca am avut ghinion, dar in seara asta, asa ceva, sa nu legi doua pase.

Daca mai joaca echipa asa, o sa dau echipa, i-o dau lui Talpan. Eu cu Reghe am plecat la un drum, nu fac asa ceva. Eu cand terminam sezonul o sa ii zic, eventual, bai, Reghe... Nu ai cum sa iei titlul, te mananca Dinamo, Craiova, Astra, te mananca. Eu radeam de Dinamo dar sa ma ierte, ei joaca fotbal, vezi o idee de joc, o tactica, vezi ceva.

Eu l-am intrebat pe Meme, voi faceti acolo fotbal? Nu stiu, miute, cu mingea, bai parca nu se vede, fac numai cu greutatile.

Gata, nu mai vorbesc cu Meme si cu Mache, vorbesc cu Reghe, nu fac discutii in familie, la Steaua e scandal national. Pai ce, facem circ la Steaua? Da Meme esti fratele meu, da Reghe esti frate cu mine, dar bataia asta de joc nu tine cu mine.

Eu vreau sa stie toti suporterii ca eu nu ma fac de ras.

Avea dreptate Sumudica, nu mai joaca nimic astai de la Astra. Cand l-am vazut pe De Amorim, am zis ca l-am luat pe Ronaldinho, dar astia nu mai joaca nimic. Eu nu fac echipa de halterofili, poate fac antrenamente prea tari", a spus Becali la Digi.