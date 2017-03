Becali il ATACA pe MM: "Pai te-ai imbatat, nu ai mai ajuns la meci si vorbesti de branza? Pai faci si misto?"

Gigi Becali spune ca nu ii reproseaza nimic lui Reghecampf, dar critica inca o data indisciplina de la club, in frunte cu episodul Zurich, unde MM Stoica a fost in prim plan.

Gigi Becali a declarat dupa 1-1 cu ASA:

"Cred ca partea aia de indisciplina a afectat. Ce se intampla se intampla de multa vreme, de aproape un an nu exista grija fata de echipa asta cum ar trebui. Vina? E a mea vina. Daca un jucator imi vine la antrenament beat sau daca se imbata inainte de meci, in cantonament si vorbeste urat si intai vrei sa-l dai afara si apoi il ierti din nou... de fata cu ceilalti jucatori... sunt lucruri urate."

"Am gresit, eu sunt vinovatul. Daca Mihai Stoica s-a imbatat el... cum sa spuna el ca nu e de vina? Ce e aia branza, nebranza... faci si misto? Dar nu se poate la infinit asa. Voi profitati ca tin prea mult la voi si ca suntem prieteni? Daca el s-a imbatat si nu a putut sa se trezeasca sa mearga la meci? Pai nu sunt eu vinovat? Au fost mai multe acte de indisciplina si nu am luat masuri. Au mai fost si altele. Am lasat via pe mana unor oameni care s-o stropeasca si nu au facut-o bine, nu au fost interesati. Si acum astea sunt roadele. Acum trebuie sa vedem daca putem s-o mai curatam si cum", a spus Becali la DigiSport.