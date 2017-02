Becali ii sperie iar pe dinamovisti! "Nu zic ca vreau acum sa-l cumpar, ca apar discutii" Pe cine a pus ochii

Genk - Astra, azi la ProTV de la 22:00

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Becali le-a dat o adevarata lovitura dinamovistilor transferand cel mai bun atacant al echipei din ultimii 2 ani in aceasta iarna. Becali a platit 250.000 de euro pe Gnohere, care intrase deja in ultimele 6 luni de contract si putea pleca gratis in vara.

Patronul Stelei a incercat sa il transfere si pe Rotariu insa nu a avut succes, acesta plecand in Belgia, la Brugge.

Ultimul intrat pe lista lui Becali este Hanca. Mijlocasul dinamovist a facut un meci excelent la debutul lui Contra pe banca lui Dinamo, marcand singurul gol al partidei. Becali a declarat ca nu vrea sa spuna ca are intentii cu Hanca, pentru a evita discutiile, dar e un jucator care ii place:

"Am ajuns sa iau straini dar spune-mi dumneata din Romania pe cine sa iau. Pe Rotariu, pe Budescu, am vrut sa ii iau dar nu au venit. Hanca ala e putin interensant, imi place, in rest nu vad pe nimeni. Imi place, e valoros, dar nu zic acum ca vreau sa il cumpar ca iar apar discutii. Mi-am dat cu parerea si eu.", a spus Gigi Becali la Sport.ro