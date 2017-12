Becali ii raspunde lui Muresan, dupa acuzatiile de BLAT cu Botosani: "Ei au facut magarii toata viata! Muresan nu e strain de asemenea practici!"

In timp ce lupta pentru titlu se incinge, revin si discutiile despre aranjamente in Liga I.

Imediat dupa victoria cu Timisoara, Iuliu Muresan si Dan Petrescu au atacat-o direct pe Steaua, despre care au spus ca va avea un mecii mult prea usor diseara la Botosani. Cei doi au lasat sa se inteleaga ca suspecteaza un aranjament, iar Becali a tinut sa le raspunda.



"Desi nu aveam de gand sa comentez declaratiile lui Iuliu Muresan, vreau sa ii spun ca el poate ma confunda. Ei au facut acolo, la Cluj, toata viata lor magarii din astea, ba chiar si Muresan nu e strain de astfel de practici. Ei sunt specialisti la astfel de lucruri. Lui Dan Petrescu nu am ce replica sa-i dau, ca nu ma apuc sa bag acum in seama toti antrenorii", a declarat Gigi Becali in Fanatik.

Becali spune ca Steaua are suficienta valoare ca sa bata Botosani si fara aranjamente.

"Daca noi nu vom bate la Botosani, atunci nu vom bate din cauza noastra, pentru ca nu avem valoare. Dar daca vom bate, atunci vom bate doar pe teren. Voi credeti ca am ajuns sa ma rog de Iftime sa imi dea meciul? Sunt doar aberatii", a mai spus patronul "ros-albastrilor".

"Pai daca am ajuns sa-mi fie frica de faptul ca nu vom bate pe Botosani, atunci ce pretentii sa mai am sa castig campionatul? Mai bine stam acasa. Pai mie imi e frica de Botosani? I-am batut mereu pe unde i-am prins", a incheiat finantatorul Stelei.

"Botosani a facut doua egaluri cu noi, ne-a eliminat din Cupa Romaniei, dar eu simt ca nu va face nimic in meciul cu FCSB. Asa simt eu. Cei de la Botosani nu vor face nimic", a declarat Dan Petrescu.

"Sunt foarte multe lucruri care nu se explica. Unele echipe pierd cu anumite echipe, dar asa e fotbalul. Nu ma astept la foarte multe din partea Botosaniului la meciul cu Steaua. Ma astept sa bata Steaua", a spus Iuliu Muresan la Telekom Sport.