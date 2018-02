Becali i-a zis lui Miriuta cum o sa joace Dica in derby: "Acum, zi-mi si tu! Ii bagi pe Torje si Palic?" :))

Steaua - Lazio, joi seara, 22:00, IN DIRECT la ProTV

Gigi Becali si Vasile Miriuta au purtat un dialog telefonic la o emisiune TV. Cei doi au intervenit la postul Digisport, patronul Stelei tinand sa ii transmita lui Miriuta ca "de acum isi doreste ca Dinamo sa intre in Play Off". El a spus acest lucru dupa ce Miriuta a transmis ca "nu are de ce sa tina cu Lazio joi seara".

Becali si Miriuta au avut si un dialog amuzant. Stelistul l-a intrebat pe antrenor daca va juca duminica seara cu Torje si Palic.

Miriuta: "Mie imi place FCSB, chiar daca sunt dinamovist. Joi o sa ma uit la meci, mai ales daca joaca Budescu. Cand e el pe teren ma uit, altfel nu. Au jucatori de mare calitate"

Becali: "Aveti noroc ca duminica vom fi obositi"

Miriuta: "Sa dea Dumnezeu sa fiti cei mai obositi"

Becali: "Stai linistit, ca o sa ai surprize. Fii atent la ce iti spun: cu Dinamo o sa vezi alta echipa. Cine joaca cu Lazio nu intra cu Dinamo"

(...)

Becali: "Auzi, Vasile, dar pe Torje si Palic ii bagi titulari?"

Miriuta: "Nu stiu, nea Gigi, mai sunt cateva zile. Va spuneam, stiti bine, dar mai sunt 5 zile"

Becali: "Hai, te rgo frumos! Spune! Joaca Torje? Te rog frumos"

Miriuta: "Va fi pe teren, va fi"

Becali: "Asa! Ca eu vreau sa joace Torje"

Miriuta: "Gigi, vom avea 30.000 de oameni in tribune, ne vor impinge de la spate"

Becali: "Nu-ti mai zic nimic, ca esti baiat bun si nu vreau sa te supar"