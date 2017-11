Becali i-a taiat din salariu lui MM! Anunt bomba: "Am avut oferta de la Dinamo. Ma realizam pe viata!"

Mihai Stoica a fost la un pas de Dinamo!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Directorul sportiv al Stelei a primit doua oferte din Stefan cel Mare, insa le-a refuzat pe ambele. Prima a fost cu totul speciala. Borcea ii dadea 200 000 de euro bonus la semnatura si un salariu lunar de 15 000 de euro!

"Eram la Urziceni, am 10 martori ca asa s-a intamplat. Am avut oferta de 200 000 de euro pe loc + 15 000 salariu lunar de la Cristi Borcea. I-am spus: cum facem cu suporterii? Mi-a zis ca rezolva el. 'Cu suporterii Stelei eu nu pot sa rezolv', i-am raspuns. Dupa aia, m-am gandit si am zis: 'gata, ma realizez pe viata!'

Dar nu aveam cum, nu aveam. Ma gandeam doar ca va trebui sa pun sacoul cu stema lui Dinamo pe piept si era chiar o imagine de cosmar pentru mine. Am mai vut o discutie cu Negoita cand am plecat de la Urziceni. Cu Cristi Borcea era in 2008, stiu exact si ziua, inainte de penultima etapa. Cu Negoita am vorbit in 2010, la RIN, am fost la el, nu am intrat in amanunte, exact cand am plecat de la Unirea", a spus MM in Fanatik.

MM recunoaste ca salariul i-a fost micsorat de Becali dupa eliberarea din penitenciar: "Ma intereseaza mult mai mult decat inainte partea financiara. O treime din ce castig imi este retinut pentru a acoperi prejudiciul fixat de instanta. Latura financiara e foarte importanta la Steaua. Castig cu mult mai putin decat inainte. Nici nu mai am cheltuielile dinainte, fata mea anul asta termina scoala.

Nu vreau sa mint, poate daca aveam o oferta mult mai importanta as fi mers acolo. La Urziceni am avut cel mai mare salariu. Mai mare decat la Steaua. Acum am un salariu mult mai mic, dar nici nu mai am atributiile dinainte. Mai sunt doi ani, dupa care sper sa revin pe pozitia pe care am avut-o. Am o interdictie pe care mi-o respect."