Becali i-a stabilit soarta lui Reghecampf! Mesajul transmis antrenorului Stelei, dupa finalul in genunchi

Steaua a incheiat anul in genunchi, dar Becali anunta ca postul lui Reghecampf nu este in pericol.

Steaua a iesit din Europa, din Cupa Romaniei, Cupa Ligii, iar in Liga I a terminat anul pe locul 2, sub Viitorul. Nu este un motiv de ingrijorare pentru Becali, care e convins ca toate problemele se vor rezolva cu intariri masive. Negociaza deja cu 6 jucatori, iar pe Reghe il asigura ca va termina sezonul pe banca Stelei.



"Jur ca nici prin cap nu mi-a trecut sa-l dau afara pe Reghe. Nici nu a fost vorba de asa ceva.

Va dau cuvantul meu, nu sunt cu doua fete, nici prin cap nu mi-a trecut sa-l dau afara pe Reghe.

Nu e nici o clauza de neclintit. Noi suntem pe locul 2, la doua puncte de primul loc. Nici nu a fost vorba de asa ceva", a declarat Becali la Digi.

Nici Reghe nu s-a gandit la demisie dupa 1-4 cu Dinamo. "Nu renunt la functie, mai ales in momente dificile. Eu cred ca am realizat lucruri bune la Steaua, lucruri pozitive. Nu m-am gandit sa renunt la functia de antrenor al Stelei. De ce sa o fac? Eu nu ma gandesc niciodata sa imi dau demisia, lucrul asta sa fie foarte clar. Eu nu am venit aici sa-mi dau demisia, am venit sa muncesc", a explicat Reghecampf.