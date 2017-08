Becali i-a spus ADIO unui jucator dupa ce a umplut echipa de vedete. "Qatar, Cipru, sa vedem unde il vand"

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua s-a umplut de "vedete" in atac. Fata de sezonul trecut, antrenorul ii are la dispozitie pe Budescu, Teixeira, Man, Golofca sau Benzar, iar patronul Stelei vrea sa il aduca si pe Coman de la Viitorul.

Acesta din urma ar urma sa ii faca concurenta lui Tanase pe banda stanga, ceea ce l-ar scoate definitiv din calcul pe De Amorim. Acesta are oferte de transfer si de imprumut, iar Becali spune ca sigur il da in aceasta vara.

"De Amorim are oferta din Qatar de 400 de mii, in Cipru il vor imprumut. O sa ii dau drumul si lui, nu mai are unde sa joace. Sambata nu va juca niciun jucator titular, doar nu sunt prost sa dau 40 de milioane pe un meci cu Astra", a spus Gigi Becali la Digi.