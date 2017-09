Becali i-a scos din echipa inainte de meciul cu Viitorul. Benzar, Nedelcu si Coman NU joaca: "Asa e normal"

Becali a vorbit despre meciul cu Viitorul.

Steaua a dat milioane pe jucatorii de la Viitorul insa acestia nu vor juca in meciul direct de sambata. Benzar a jucat ambele meciuri la nationala mare, iar Nedelcu si Coman au fost cu lotul U21 al Romaniei.

Daca Florinel Coman nu a debutat inca la Steaua, Benzar si Nedelcu sunt titulari in echipa lui Dica. Becali a anuntat insa ca cei 3 nu vor fi in echipa cu Viitorul.

"Benzar si Nedelcu au jucat ambele meciuri la nationala si nu vor fi in lot cu Viitorul, vor fi menajati. La noi nu mai avem rezerve, sunt toti valorosi. Nici nu ar fi normal sa ii bage pe copiii aia sa joace impotriva Viitorului. Nu am avut nicio discutie, nicio intelegere, Gica chiar a zis ca daca e jucatorul Stelei sa isi faca treaba. Lasa sa joace ceilalti.", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.

Singurul jucator transferat de Steaua de la Viitorul care poate juca sambata este Tanase, care a jucat si sezonul trecut impotriva fostei echipe, si nu a fost chemat la nationala.

Cum poate arata Steaua fara cei 3 jucatori:

Nita - Enache, Planici, Balasa, Momcilovic - Morais, Pintilii - Teixeira, Budescu, Golofca - Alibec