Becali i-a pus clauza 100 de milioane de euro lui Coman. "Trebuie sa lasi tigara, sa te sacrifici... bine, mai putin femeile" :))

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

"In Romania e al doilea cel mai talentat fotbalist... chiar mai bun decat Lutu si decat Adrian Ilie. La ora asta e adevarat, nu e ce trebuie, dar intr-un an doi o sa fie ce imi doresc eu. Trebuie sa ai talent, sa muncesti si sa te sacrifici, nu se poate altfel. Mai putin femeile, e normal, ca esti barbat, poti sa ai o prietena, daca ai mai multe uita de tot.

Ba eu pot sa pierd 2 milioane, am mai pierdut, dar tu pierzi viata ta. Are clauza de 500.000 daca ne calificam la anul in Champions League. Trebuie sa uite de tigara... si Ronaldo munceste. Clauza e de 100 de milioane de euro.", a spus Gigi Becali la conferinta de presa.