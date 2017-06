Becali i-a facut echipa lui Dica in direct! Totul depinde de urmatoarele transferuri! Cum arata primul 11

Gigi Becali e convins ca sezonul urmator ii va apartine Stelei, dupa ultimele transferuri.

Cu Nedelcu si Teixeira, Steaua va fi de neoprit, anunta Becali. Acesta i-a facut lui Dica deja echipa de start cu sistem de joc cu tot. Steaua nu a transferat fundas central, insa Becali e convins ca Balasa si Larie vor putea sa duca greul in acest sezon.

"Aici vor juca cei cu experienta (n.r. in cupele europene), dar in campionat o sa ne mai distram. Eu cred ca o sa ne permitem.

Eu vad simplu echipa, tocmai pentru ca nu cunosc mult fotbal. Eu zic ca cel mai simplu fotbal e 4-2-3-1. La inchidere o sa joace Nedelcu cu Pintilii sau Nedelcu cu Teixeira.

E posibil sa joace cu Momcilovic fundas dreapta ca cica e mai bun in dreapta decat in centru. Larie si Balasa in centru. Junior Morais in stanga.

Iar in fata cu Teixeira, Budescu si Tanase, cu Alibec atacant. Dar poate sa intre si Ovidiu Popescu, ca e valoros si nu-mi permit sa-l tin pe banca.

Va place, nu? Eu asa vad. Se pare ca Teixeira nu face faza defensiva, dar el o face... Pe cifre alearga 11, 12 kilometri", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Cum arata cel mai bun 11 al Stelei in viziunea lui Gigi Becali



Nita - Momcilovic, Larie, Balasa, Junior Morais - Nedelcu, Pintilii - Teixeira, Budescu, Fl. Tanase - Alibec