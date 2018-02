Becali i-a dat mesaj lui Borcea in aceasta dimineata: "Finule, aveti greu in prima etapa?" ULTIMA GLUMA dupa ratarea calificarii in playoff

Gigi Becali spune ca nu isi va ironiza rivalii si va incerca sa vorbeasca mai putin.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Dezamagit de umilinta cu Lazio, Becali nu mai are chef nici sa rada de marea rivala - Dinamo, care tocmai a ratat calificarea in playoff. Becali i-a dat totusi mesaj lui Borcea sa-l intrebe de programul echipei din playout.



"Nu mai comentez asa cum o faceam. Am luat decizia asta. Nu mai vreau sa vorbesc asa cum vorbeam, m-a dezamagit meciul ala cu italienii. Ce sa mai vorbesc acum?

Parca nu as mai vrea sa vorbesc despre fotbal si sa fac mai mult", a anuntat Becali.

Apoi, patronul Stelei nu s-a putut abtine. A facut o ultima gluma despre Dinamo si i-a transmis si lui MM Stoica sa opreasca valul de ironii la adresa rivalilor.

"I-am spus si lui MM, nu e frumos acum cand sunt cazuti sa mai dam in ei. Ca mai facem glume intre noi, facem.

Cand m-am trezit i-am dat mesaj lui Borcea. I-am zis: finule, cu cine aveti prima etapa, aveti greu? Dar intre noi, dar daca le facem publice sunt mii de suporteri carora nu le convine. I-am zis lui Mihai, gata.

Pentru noi e mai urat si neemotionant, dar e mult mai usor fara Dinamo. E greu sa castigi ambele meciuri cu Dinamo in playoff, cu noi isi dau viata si nu castigi. E drept, ne ajutau Dinamo in primul meci, cu CFR si Craiova scoteau un rezultat bun. Dar daca ultimul meci il avea CFR cu Dinamo, credeti voi vreodata ca nu se stia rezultatul ala? Nu ca pot sa faca jucatorii sau conducatorii ceva, dar intervin suporterii la ei. Veneau peste jucatori in cantonament, ca au mai facut-o", a spus Becali la Ora exacta in Sport.