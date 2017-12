Becali e fericit, dupa introducerea arbitrajului video: "Sa-i dea lui Dan Petrescu numai arbitraj video!"

Gigi Becali e fericit dupa ce LPF a decis sa intrpduca arbitrajul video in Liga I incepand cu 2018.

"Eu n-am nevoie de arbitraj video, pentru ca eu ii bat si gata! Nu-i mai bat 1-0, ii bat cu 2, 3-0 si nu mai e nevoie de arbitraj. Eu vreau la Dan (n.r. - Petrescu), numai lui Dan sa-i dea, sa-i dea lui Dan numai arbitraj video vreau. Dar cel mai important e ca Steaua - CFR sa aiba tot timpul arbitraj video sau Steaua - Craiova. Dar nu e nevoie sa-i dai lui Craiova arbitraj video, ca nu o avantajeaza pe Craiova niciodata si nici n-a avantajat-o pe Craiova nimeni. Astai adevarul, nu s-a gresit niciodata in favoarea Craiovei", a declarat Becali, la Pro X.

Gigi Becali se teme de faptul ca si cu ajutorul tehnologiei unii arbitri nu vor sti ce decizie sa ia. El ar fi vrut ca meciurile din play-off-ul Ligii I sa fie conduse de arbitri straini.

"Problema e ca o sa se duca la televizor si o sa vina si nu o sa stie ce hotarare sa ia, nu stie ce... Daca-l vad pe Muresan la meciul cu Iasi ca face fault in atac, ii pune piedica lui ala si ii dai 11 metri lui Dan Petrescu, inseamna ca arbitrul ala care a dat, ala nu stie nici la televizor sa vada. Ca ala a vazut ca la televizor, era la doi metri. Arbitrul ala care a dat 11 metri acolo, nu mai tin minte care era (n.r. - Lucian Rusandu), sapte televizoare daca-i dai nu stie sa interpreteze penaltiul.

D-aia i-am spus lui Gino: <Ca sa nu fie scandal, propune, ma, in Adunarea Generala, arbitri straini in play-off, ma, baiatule! Ca nu avem. E doar asta care a crescut acum, Fesnic, care imi place de el. Daca ar arbitra asta nu as avea nicio problema. In Romania e nevoie de arbitraj video. De ce? Chiar daca nu se uita la el, ii este frica de televizor si nu ii mai da la misto penalti lui Petrescu. Televizorul ala, macar ca paznic si tot e bun", a afirmat el.

Patronul FCSB l-a contrazis pe presedintele LPF, Gino Iorgulescu, care a afirmat ca implementarea arbitrajului video costa foarte mult: "Nu e bine un singur meci pe etapa. Toate meciurile trebuie. Am inteles ca deocamdata se experimenteaza. Nu e vorba de bani, ca nu costa multi bani, ca poate fi gasit sistemul la noi, se cumpara sistemul de la noi, din Romania. Eu nu vreau sa-l contrazic pe Gino (n.r. - ca e sistemul scump), pentru ca Gino e prietenul meu.

Dar daca bati campii, dupa aia te contrazic. Cand spui intre 600 (n.r. - de mii) si 800, sau 700 si un milion, cred, exista afacere, dar cand spui intre 600 si un milion jumatate, ce-i aia? Nu am auzit asa ceva, marja intre sase sute si un milion jumatate? Adica mai mult decat dublu, vezi-ti de treaba! Cam 600, 700.000 e un sistem si nu e niciun fel de problema."