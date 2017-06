Becali e DISPERAT sa afle verdictul TAS! Gestul de ultima ora pe care l-a facut la Lausanne

Gigi Becali vrea cu orice pret ca lucrurile sa fie clare la TAS inaintea tragerii la sorti a preliminariilor Champions League.

Steaua vrea sa grabeasca judecata si incearca sa impinga pronuntarea pana in 12 iulie, cu 48 de ore inaintea zilei in care se afla adversarii din turul 3 preliminar al Ligii. Becali a decis sa plateasca el cei 6 500 de franci elvetieni pe care Viitorul trebuia sa-i dea drept cheltuieli de judecata, anunta Gazeta Sporturilor.



"Am decis sa platesc eu aceasta suma. Stiu 100% ca TAS va da verdictul pana pe 12 iulie", a spus Becali pentru sursa citata.

Becali da bani din propriul buzunar pentru a evita prelungirea termenelor. In cazul in care Viitorul nu ar fi facut plata, TAS ar fi trimis mai multe notificari spre Viitorul si termenul de judecata s-ar fi extins pana dupa tragerea la sorti a turului 3.