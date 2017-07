"Becali e aproape distrus in acest moment!" Steaua poate rata un transfer dupa esecul de la TAS

Steaua a pierdut procesul de la TAS si risca sa ramana fara unul dintre cei mai doriti jucatori din Liga 1.

Transferul lui Olimpiu Morutan la Steaua risca sa pice. Finantatorul celor de la FC Botosani spune ca esecul de la TAS poate face ca jucatorul sa ajunga la alte echipe.

"Domnul Argaseala e suparat si nu s-a putut vorbi cu el astazi, ca a fost plecat la TAS. Daca Steaua nu-l ia e treaba lor. Eu am jucat cinstit. N-am crezut in spusele domnului Becali, eu cred doar in ce e scris. E o incoerenta la Steaua in acest moment. Nu cred ca Dica sau Mihai Stoica l-au facut pe domnul Becali sa nu-l mai vrea pe Morutan.



Becali vrea sa-l ia pe Morutan, dar nu acum, pentru ca e prea suparat ca a pierdut participarea in Liga Campionilor la TAS. Eu zic ca Becali e aproape distrus in acest moment. stie sa joace foarte bine. Doar domnul Mitica Dragomir ii mai tinea piept la actorie domnului Becali. Azi avem 3 oferte cu bani foarte multi pentru acest jucator. Ofertele pentru el sunt tot un fel de «becalisme». Adica amânari" a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.