Becali, doua 'TRANSFERURI' despre care nu s-a stiut NIMIC pana acum! Cum incepe sa faca echipa de un MILIARD

Becali e cat se poate de serios cand spune ca asteapta venituri de un miliard de euro la Steaua in urmatorii 10 ani!

Patronul ros-albastrilor e convins ca primele doua lovituri majore pe care le poate da sunt Florinel Coman si Dennis Man. Pentru a-i ajuta pe jucatorii tineri sa ajunga la cea mai buna forma fizica, Becali a angajat doi specialisti care sa se ocupe de dieta si de pregatirea lor individuala! Becali aduce la Steaua inca un preparator fizic si un nutritionist.

"De Man si de Florinel Coman ma interesez in fiecare zi. O sa scot un miliard in 10 ani, o sa vedeti. Aduc si preparator fizic special, si nutritionist. O sa vedeti! Pleaca jucatorii cu mancarea acasa, la sacosa. Aduc eu de toate, da? Asta e familia mea. Cand o sa vand un jucator cu 300 de milioane ce o sa ziceti? O sa fac numai eu asta in Romania pentru ca eu o sa vand si o sa-i vad pe ceilalti 13 din campionat cum muncesc pentru mine, o sa fie satelitii lui Gigi Becali. O sa le las si altora cativa jucatori, sa fie concurenta, nu-i iau pe toti", a spus Becali la Digisport.