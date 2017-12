Becali, dat de gol de italieni: el e jucatorul din "Tara Olteniei" dorit de Steaua!

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa transfere un jucator de la Craiova. Patronul Stelei a precizat doar ca "fotbalistul din tara Olteniei va fi decisiv".

Daca pana acum se credea ca Alexandru Baluta este omul vizat de Becali, italienii vin cu o alta "propunere": Gustavo. Potrivit Tuttomercatoweb, mijlocasul ofensiv al Craiovei este omul din echipa lui Mangia pe care a pus ochii, dar tranzactia va fi greu de perfectat.



"Operatiunea este posibila, dar pe moment nu pare una usoara", noteaza sursa citata.



Gustavo are 26 de ani, poate juca atat in banda dreapta, cat si in spatele varfului si a marcat noua goluri in acest sezon pentru Craiova.