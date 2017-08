Becali da afara un jucator dupa meciul cu Juventus. "L-am sunat pe Argaseala, sa nu il mai vad nici pe banca"

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

Becali s-a suparat dupa victoria chinuita cu Juventus Bucuresti si vrea sa dea afara un jucator. Patronul Stelei l-a sunat pe Argaseala ca sa ii desfaca contractul de munca lui Grecu, atacantul adus chiar de Dica la Steaua in aceasta vara.

"Bai astia rezervele de la Steaua, plecati de aici, duceti-va la Colentina, daca va domina Colentina in 10 oameni. Dica nu a intrat in vestiar, sa ii sfideze, la final. Era a doua echipa pe teren dar chiar si asa...

Achim am zis ca ii maresc salariul, a stricat tot jocul cand a intrat. Grecu m-am enervat pe el si i-am dat telefon lui Argaseala sa nu il mai vad la Steaua. daca il mai vad poate il baga Dica, daca nu il are pe banca nu il mai baga", a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Dica l-a laudat pe Grecu in fata patronului si i-a cerut acestuia sa il transfere, dupa ce l-a avut sub comanda si la SCM Pitesti. "Mi-a zis ca o sa dea mai multe goluri decat Alibec", a spus Becali in momentul transferului