Becali confirma scandalul dintre sotia unui jucator de la Steaua si amanta acestuia: "Nu a batut-o, a tras-o putin de par!"

Gigi Becali s-a implicat in scandalul amantei lui Ovidiu Popescu.

O tanara a depus plangere la politie si si-a scos certificat medico-legal dupa partida cu Hapoel Beer Sheva spunand ca a fost batuta de sotia lui Ovidiu Popescu in baie.

Stelistii au negat initial, insa Becali spune ca s-a interesat si a aflat ca un conflict chiar a existat. Ovidiu Popescu i-a transmis lui Becali ca tanara Ada a fost amanta lui inainte de casatorie si ca ii pare rau.

"A tras-o putin de par. M-am interesat. A tras-o putin de par, nu a batut-o. Cand vezi barbat cu verigheta sa te astepti la asta. Cand vezi verigheta, fugi. Eu vreau sa fie morali, dar nu scrie in contract ca nu are voie sa aiba amanta. Ma bucur ca a fost inainte de casnicie, ca vrea sa fie fidel acum sotiei sale", a spus Becali la Kanal D.

Patronul Stelei nu il amendeaza pe Popescu, dupa ce recent i-a amendat si exclus din lot pe Alibec si Golofca pentru indisciplina.

"Nu am eu treaba cu povestea asta. Jucatorii pot face tot ceea ce vor in timpul liber, dar sa nu afecteze imaginea clubului. Am auzit si eu ca fata asta a avut vreo 20 de fotbalisti la activ. Ce sa-i faci…nu e treaba mea. Ovidiu Popescu i-a spus lui Meme ca sa-mi transmita ca ii pare rau, ca toata povestea s-a intamplat inainte sa ajunga la Steaua si ca totul s-a terminat. Ce sa-i fac? Nu e treaba mea atat timp cat nu afecteaza echipa. Eu nu am nicio problema cu baietii mei. Pot face tot ce doresc. Ma deranja daca mergeau in cluburi, daca pierdeau noptile sau stateau sa bea”, a spus Gigi Becali in Fanatik.

Ovidiu Popescu a ajuns anul trecut la Steaua de la Poli Timisoara.