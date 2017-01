Becali, chemat sa investeasca la FC Brasov: "Nu se pune problema!" Cu ce club negociaza

Gigi Becali se pregateste sa piarda definitiv lupta cu Armata.

Becali isi ia masuri, in cazul in care apelul de la Inalta Curte nu ii va fi favorabil in cazul denumirii Steaua Bucuresti. Becali a fost chemat de Ioan Neculaie sa investeasca alaturi de el la FC Brasov. Patronul Stelei a refuzat ferm din cauza problemelor de la clubul brasovean, dar a anuntat ca discuta pentru preluarea unui alt club la care sa mute toti jucatorii.

"Hai, mai, Gigi, nu vrei sa investesti la FC Brasov?“, l-a abordat Neculaie pe Gigi Becali. Patronul Stelei a confirmat discutiile cu Ioan Neculaie. "Da, este adevarat, Ioan Neculaie m-a intrebat daca nu ma intereseaza sa investesc la FC Brasov, dar nu se pune problema. Am fugit imediat! Pai, ce eu pot sustine tot fotbalul romanesc? Neculaie a bagat 40 de milioane de euro la FC Brasov si uite ce probleme are. I-am spus ca nu ma intereseaza. Eu am platit si in avans o suma din transa a doua a transferului lui Chipciu, asta pentru ca m-a rugat Talnar si pentru ca eu chiar am vrut sa ajut Brasovul", a declarat Gigi Becali pentru Monitorul Expres.

Becali vrea sa o preia pe Elecromagnetica din liga a treia.

"Fiindca nu mai sint sigur de justitie, fiindca se poate intimpla orice, ca judecatorul sa zica ca carbunele e alb si apa e neagra, iau alta echipa. Duc jucatorii acolo si ii imprumut la Steaua. Si scriu in contractele lor: «Daca echipa actuala intra in insolventa, jucatorii se intorc la echipa de la care au fost imprumutati».

Negociem cu o echipa care e pe primul loc in Divizia C, Electromagnetica. Nu, Metaloglobus. Duc acolo toti jucatorii tineri, pe care-i iau ca investitie. E acolo un prieten de-al meu, un patron sirian", a mai spus Becali.