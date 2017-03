Becali cere un arbitru special la derby-ul cu Dinamo de duminica. "Daca nu jucam fotbal, o sa facem K-1"

CSU Craiova - Dinamo, azi la ProTV de la 21:30

Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Gigi Becali este de acord cu afirmatiile antrenorului CSU Craiova, Gheorghe Multescu, care a spus ca se teme de agresivitatea echipei Dinamo si cere delegarea arbitrului Alexandru Tudor la derbiul de duminica.

"Cred ca, valoric, trebuie sa-i batem. Dar are dreptate Multescu. Are el ale lui, dar e baiat destept. A spus un lucru foarte important: <mi-e frica de agresivitatea fizica a lui Dinamo>. si are dreptate. si mie d-asta mi-e frica. Materiale, materiale, Contra zice materiale, materiale si ei din materiale o sa inteleaga ca fotbalul e ca pe vremuri, cand bagam si rupeam glezna, ca-i calcam pe cap... Ca asa era pe vremuri.

Nu mai merge asa la fotbal. Nu se respecta fotbalistii, se respecta arbitrii. Orice mica agresiune fizica pac, fault. De aia imi place mie de Tudor cel mai mult. Ca la Tudor nu merge, la Tudor n-ai cum sa rupi piciorul, ca Tudor din primul minut poc, fault, poc, fluiera, poc, galben. Si atunci cand arbitreaza Tudor nu ai piciorul rupt si fractura de peroneu niciodata. Eu vreau fotbal, nu ruperi de picioare, asa le-am zis si jucatorilor mei: <Bai, ganditi-va ca si ei sunt la fel ca voi, au aceeasi meserie, nu faceti asa ceva, sa rupi piciorul la oameni!> Atrag si eu atentia arbitrilor, exact ceea ce a zis Multescu. A vazut foarte bine, ii e frica de agresivitate fizica. Daca nu putem sa jucam fotbal, ne ducem la lupte si la K1.", a declarat Becali, la Sport.ro.

Tehnicianul Gheorghe Multescu a declarat, marti, inaintea meciului din Cupa Romaniei, ca se teme de agresivitatea jucatorilor dinamovisti, aflata la un nivel ridicat dupa venirea antrenorului Cosmin Contra.

Partida Steaua – Dinamo, din cadrul etapei a III-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa duminica, 2 aprilie, de la ora 20.30, pe Arena Nationala.