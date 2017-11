Becali cauta cumparator pentru Dinamo! I-a oferit clubul unui fost jucator de la Steaua: "Nu pot singur, nea Gigi!" Ce solutie a gasit

Becali e preocupat de situatia lui Dinamo. Nu vrea ca marea lui rivala sa ajunga in faliment daca Negoita nu mai investeste.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Patronul Stelei i-a propus lui Marica sa ajute clubul. Becali crede ca o alianta Marica - Andone ar putea sa tina echipa. Marica l-a refuzat: n-are suficienti bani de unul singur.

"Cat costa Dinamo? Cat Florinel Coman si Nedelcu! Pai atat au costat ei impreuna! S-o ia Andone, are bani Andone. Iti spun eu ca are, de ce nu da Andone bani s-o ia?

Cu inca cineva... Am vorbit cu Marica, mi-a zis ca nu poate s-o ia singur. I-am spus sa-l convinga pe Andone! Dinamo costa 5 milioane de euro, dar n-o cumpara nimeni. Daca vrei sa intri in faliment, cumpara o echipa de fotbal. Daca ai inteligenta lui Becali, nu intri in faliment", a spus Becali pentru PRO TV.



Diseara, la Stirile din Sport de la PRO TV, ora 20:00, vezi ce atacant vrea Becali sa aduca la Steaua in iarna!