Becali are si noroc! Mutarea care se poate realiza fara ca Steaua sa miste un deget: super-jucatorul, pus pe lista de transferuri chiar inainte de finalul turului

Becali poate realiza un transfer fara prea mari batai de cap. Daca negocierile cu Botosani pentru Morutan s-au purtat cu cutitele pe masa, iar Omrani si Roman au fost ratati, Steaua poate aduce in aceasta iarna un fotbalist de calitate daca achita o suma modica.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Croatii de la HNK Rijeka au anuntat ca mijlocasul Florentin Matei este de vanzare. Anuntul gruparii croate vine chiar inaintea partidei cu Rudes, meci programat sa se dispute duminica si confruntare ce incheie turul de campionat in Croatia. Rijeka a anuntat ca il cedeaza pe Matei pentru doar 300.000 de euro.

Florentin Matei a semnat pe 2 februarie 2016 un contract pe trei ani si jumatate cu croatii. In acest sezon, Matei a jucat in 14 meciuri si a marcat trei goluri. Romanul a castigat campionatul si Cupa alaturi de Rijeka in sezonul 2016-2017.

Ajuns la 24 de ani, Florentin Matei si-a inceput cariera chiar la Steaua. A jucat la juniorii echipei care la acea vreme era in Ghencea, iar in 2010 a facut pasul catre echipa mare. A fost supranumit de patron "Messi al Stelei", insa dupa doar un sezon a fost cedat la Unirea Urziceni sub forma de imprumut. In 2011 a plecat la Cesena, a jucat apoi trei sezoane la Volyn Lutsk inainte de a ajunge in Croatia.