Becali anunta UN SUPER TRANSFER la Steaua! "Dau 2,5 milioane si ma bat in Europa!" Conditia pentru super lovitura iernii

Gigi Becali are de gand sa faca un super transfer pe finalul perioadei de mercato!

Daca o elimina pe Lazio, Steaua poate aduce un jucator de 2,5 milioane de euro, anunta Becali. Patronul vrea sa investeasca toti banii obtinuti de la UEFA si din bilete pentru a intari echipa in cazul calificarii in optimi.

"Am facut un calcul. Dupa dubla cu Lazio, mai e o zi de transferuri. Daca o eliminam pe Lazio, mai castigam 2,5 milioane din bilete si de la UEFA. Atunci trebuie sa intarim echipa. Sigur voi mai lua un jucator valoros. De ce sa sacrific Europa League cand pot sa o castig? Am 10% sanse? Am! Stati sa vedeti valoarea lui Man, a lui Coman, a lui Budescu in meciurile tari. Eu, dupa turul cu Lazio, o sa va spun daca avem sanse in Europa sau nu", a spus Becali la Digisport.

