Becali anunta transferul 2 in 1 la Steaua inaintea meciului cu Sporting! Urgenta MAXIMA va fi rezolvata

Dica i-a cerut un fundas lui Becali si ieri, in discutia pe care au avut-o la Palat dupa tragerea la sorti a play-off-ului Champions League,

Patronul promite ca rezolva problema apararii pana la jocul cu Sporting! Vrea sa aduca imprumut doi fundasi centrali, dintre care sa aleaga vara viitoare doar unul. Nici varianta achizitionarii sarbului Planic nu e inchisa.

"E foarte aproape sarbul, dar nu pot sa dau un raspuns da sau nu. Se negociaza in continuare. Mai bine sa-i imprumute si sa ramana optiune de cumparare, n-are rost sa ne incarcam cu jucatori. Nu mai vreau ciurucuri. Vreau alta strategie, s-a legat cat de cat echipa. Iau 2 imprumut si vad peste un an. Am schimbat strategia. Vreau si sa iau copii de 17-19 ani, pe care sa-i las sa joace un an la echipele lor, apoi sa-i aduc la Steaua. Cu siguranta un fundas vom lua, vom intari echipa. Depinde si de meciul asta de calificare in Liga Campionilor. Luam pana atunci sigur! Dar daca ne calificam in grupe, trebuie sa mai luam 5-6-7 jucatori. Riscam sa pierdem campionatul daca nu!", a spus Becali la Digisport.