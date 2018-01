Becali, ajutor low cost pentru Sumudica! Cat plateste Kayseri pentru De Amorim

Marius Sumudica se bucura ca a reusit sa-l aduca pe De Amorim la echipa lui din Turcia.

Brazilianul e imprumutat gratis pana la vara. Daca va confirma, De Amorim ii va aduce lui Becali doar 600 000 de euro, cu 100 000 sub cat a platit Becali pentru el acum un an si jumatate.

"Din moment ce nu juca, iar patronul si antrenorul echipei spuneau ca nu se bazeaza pe serviciile lui, cu siguranta mi-a fost mai usor sa-l iau. Voi incerca sa-l fac sa joace cat mai bine. Nu sunt nici Guardiola, nici Mourinho, nici cine stie ce psiholog. Dar eu am incredere in el. Stiu ce jucator e De Amorim si mingea e la el in teren. I-am intins o mana. Acum trebuie sa demonstreze ca ce s-a intamplat la Steaua a fost o nedreptate", a spus Sumudica pentru Telekom Sport.