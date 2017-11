Becali a vazut Iasiul si a pus mana pe telefon: "Mi-a placut mult de el, e cel mai bun de acolo". Fotbalistul pe care a pus ochii

Gigi Becali a ramas impresionat de mijlocasul Qaka, de la Iasi. Acesta a dezvaluit ca s-a interesat chiar de fotbalist, dar spune ca a renuntat pentru ca "Steaua are prea multi jucatori de valoare la mijlocul terenului".

Qaka a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Iasiului in victoria cu 1-0 de pe stadionul Emil Alexandrescu. Mijlocasul a facut un nou meci bun, dupa ce s-a mai remarcat in tricoul formatiei antrenate de Flavius Stoican.

Gigi Becali a recunoscut ca l-a remarcat si el pe Qaka in urma cu mai multe etape si s-a interesat de fotbalistul albanez.

"E adevarat ca m-am interesat de Qaka, de la Iasi. Parerea mea e ca e cel mai bun jucator de acolo. M-a interesat, recunosc, dar noi avem patru jucatori acolo, pe postul de mijlocas central. N-am ajuns sa vorbim de bani, pentru ca noi avem deja fotbalisti acolo.

Sa-l ia CFR-ul daca vrea si daca-i intereseaza. Qaka e valoros, dar noi avem deja jucatori acolo si nu avem unde sa-l bagam", a spus Becali la Digisport.

In varsta de 22 de ani, Kaka s-a nascut in Kosovo, dar a jucat pana in acest an doar in Norvegia, tara in care a crescut. El a fost lansat de Valerenga si a mai trecut pe la Raufoss, Honefoss, Sarpsborg si Kristiansund.