Becali a pus mana pe telefon dupa arogantele lui Mihai Stoica la adresa dinamovistilor: "I-am zis si lui asta! E altceva cand radem intre noi"

Becali spune ca e mai bine pentru stelisti ca Dinamo nu a intrat in Play Off. Totusi, el nu se bucura de raul lor si l-a rugat pe Mihai Stoica sa nu-i mai ironizeze.

Gigi Becali e multumit ca stelistii nu se vor duela cu Dinamo in Play Off. Patronul ros-albastrilor e sigur: "Dinamo in Play Off ar fi jucat pe viata si pe moarte cu noi. Imi era teama sa nu pice in ultima etapa cu CFR, pentru ca atunci... Stiti cum e! Se duc suporterii in cantonament, se intampla d-astea", a spus el la Ora Exacta in Sport.

Becali i-a cerut lui Mihai Stoica sa nu-i mai ironizeze pe dinamovisti la fiecare ocazie: "Eu nu mai vreau sa comentez, nu mai vreau sa spun! Stiti cum e?! Noi intre noi radem! Glumim, ne amuzam, dar cand spui asta public... Dinamo are mii si mii de fani, iar aia se supara", a mai spus Becali la PRO X.