Becali a prins curaj, in urma sondajului in care romanii au votat FCSB = Steaua: "O sa recuperez si numele si marca!"

Gigi Becali a reactionat in urma unui sondaj in care 79& dintre stelisti sustin ca FCSB este tot Steaua.

Intr-un sondaj efectuat de Avangarde, 34% dintre respondenti s-au declarat stelisti. Dintre acestia, 79% considera ca echipa lui Gigi Becali e adevarata Steaua.

Vestea ii da curaj lui Becali, care spune ca va recastiga sigla si denumirea de la Armata.

"Pai nu e normal. Trebuie 99% sa zica asta. Adica 14% dintre romani inteleg anormalitate, lucruri anormale. Cei 79% inteleg normalitate, tot e bine, dar nu e foarte bine. Minciuna si anormalitate nu trebuie votate nici de 1%, asa zic eu. Trebuie sa fie 100%. Atunci ma voi bucura.

Impotriva minciunii si a magariilor vreau victorie cu 99,9%. Asa vreau in tara mea. Vreau ca pentru CSA sa ramana sa voteze doar Lacatus, Tudorel Stoica si Talpan. Mie imi pare rau de Lacatus si Iovan. Ei au fost atrasi acolo sa ia niste bani. Iovan are suflet bun, nu-l condamn, iar de Lacatus imi pare rau ca se va face de ras.

Echipa Armatei nici nu va promova, o va decapita Rapid. Cei de la club pot sa aiba si probleme legale. De ce sa dai bani de la buget ca sa faci echipa cand deja sunt altele? De ce tii baza sportiva de pe urma careia poti incasa bani? Sunt lucruri anormale. Nu-si dau seama in ce probleme sunt. Ce, suntem pe vremea lui Ceausescu ca sa faceti ce vreti cu averea tarii? O sa vada ei.

O sa castig totul in instanta, numele si marca. Nu toata lumea e anormala in tara asta. Important e ca judecatorii sa faca parte din cei 79%. Nu mai are cine sa ii influenteze. Nu mai sunt Oprea, Coldea sau Basescu, nu mai au putere in instanta", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

"FCSB este Steaua" pentru 79% dintre stelisti, noteaza Avangarde, citata de Gazeta Sporturilor, in urma efectuarii unui studiu printre microbistii romani.

Organizatia care a efectuat sondajul a intrebat "Care este echipa favorita din fotbalul romanesc?" si "Care este adevarata Steaua?". De asemenea, microbistii au raspuns si in privinta echipei preferate din strainatate.

Rezultatele sondajului



Care este echipa favorita din fotbalul romanesc?

Steaua 34%

Dinamo 8%

Craiova 4%

CFR Cluj 3%

Rapid 2%

Timișoara, Viitorul 1%

Nu am echipa favorita 5%

Altele 4%

Nu stiu, nu raspund 38%



Care este adevarata Steaua Bucuresti: echipa detinuta de George

Becali sau cea detinuta de MApN?

Ce detinuta de George Becali 79%

Cea detinută de MApN 14%

Nu pot aprecia 7%

Care este echipa dumneavoastra favorita din fotbalul european?

Barcelona 16%

Real Madrid 14%

Liverpool 2%

Manchester United 2%

Bayern 2%

Benfica 1%

Chelsea 1%

Nu am nicio echipa favorita 8%

Altele 2%

Nu stiu, nu raspund 52%

Studiul a fost efectuat in perioada 11-19 decembrie pe un esantion de 800 de persoane de peste 18 ani. Eroarea maxima tolerata este de plus/minus 3,4% pentru un interval de incredere de 95%.