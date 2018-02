Becali a pierdut doua pariuri in seara asta! "Ucigasul" pe care mizase a fost printre cei mai slabi de pe teren: suporterii l-au fluierat

Becali era convins ca Florinel Coman o sa rezolve meciul cu CFR

Gigi Becali a mizat pe Florinel Coman pentru derby-ul cu CFR Cluj, in speranta ca investitia de milioane in jucatorul adus de la Viitorul va incepe, in sfarsit, sa dea randament.

Coman a fost insa printre cei mai slabi de pe teren. A iesit in minutul 60, intr-un cor de fluieraturi din partea suporterilor stelisti.

Ce spunea Becali inainte de meci: "Coman trebuie sa se distreze cu Manea"



"Eu stiu ca avem mai mare valoare si ca jucam acasa. Trebuie sa castigam. Coman a costat 3 milioane. Daca un jucator costa 3 milioane si este cel mai scump jucator care a fost in Romania, trebuie sa castige singur meciul. Daca ai valoare, rezolvi totul singur."

"El nu a avut evolutii bune pentru ca a avut probleme medicale. Trebuie sa fie cel mai bun, sa se distreze cu Cristi Manea pe partea aia. Am incredere ca va face asta".

"Messi-Vlad", la prima eroare



Becali a fost "tradat" si de Andrei Vlad, portarul caruia i-a acordat toata increderea pentru a doua parte a sezonului.

Andrei Vlad a iesit gresit pe centrare si le-a facut cadou clujenilor golul din minutul 33.

Vlad a ramas prima optiune pentru Dica dupa plecarea lui Nita, si asta dupa o decizie extrem de curajoasa a patronului.

"Nu avem nevoie de alt portar. Am mare incredere in Vlad!"

Dica, obligat sa se bazeze pe Vlad

Pentru FCSB urmeaza un program infernal in urmatoarele doua saptamani. Meciul cu Lazio de joi seara, in direct la PRO TV, derby-ul cu Dinamo weekendul viitor, apoi returul de la Roma.

Dica il are in lot, ca solutie de rezerva, pe Eduard Stancioiu, insa portarul de 36 de ani e iesit din ritm - n-a mai aparat in campionat de 11 luni.

Al treilea portar din lot e Toma Niga, 20 de ani. Nu are niciun meci in Liga I.