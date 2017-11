Becali a numit cel mai bun arbitru din Liga I: "Imi place, are si nume biblic!" :) Cere arbitri straini in playoff si tehnologie video din sezonul viitor

Cluburile din Liga I cer implementarea tehnologiei video in arbitraj

Cluburile din Liga I cer implementarea tehnologiei video in arbitraj chiar din sezonul viitor.

Costa aproximativ 2 milioane de euro, iar banii ar trebui acoperiti din drepturile TV.

"Noi suntem de acord sa cedam partea noastra", spune presedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Muresan.

Becali: "Eu pot sa finantez o parte!"



Patronul Stelei spune ca ar fi de acord sa suporte el o parte a costurilor implementarii acestei tehnologii.

"Nu finantez in totalitate (n.r. - arbitrajul video), ca am inteles ca ne costa foarte mult, dar o parte... Eu am vorbit cu Gino si i-am spus asa: <Eu te sustin oricum, esti prietenul meu din copilarie, dar am si eu o rugaminte, ca sa terminam o data cu magariile din arbitraj: tehnologia video>."

"Pentru ca arbitrul va fi de sapte ori mai concentrat si se gandeste de 100 de ori cand este mingea in careu, pentru ca se face de ras. Implica o mai mare concentrare a arbitrului cand are tehnologie video, reglementeaza si concentrarea arbitrilor."

"<<Sfesnic>> e cel mai bun arbitru din Romania. Are nume biblic!" :)



Becali mai spune ca i-a cerut lui Gino Iorgulescu arbitri straini in playoff.

"I-am mai spus asa lui Gino: <eu vreau sa propunem in Adunarea Generala meciurile din play-off sa fie arbitrate de arbitri straini>."

"Pentru ca noi nu avem arbitri, nu avem arbitri de avergura care sa arbitreze fotbalul nostru din play-off. Sunt acolo sase echipe de anvergura, zic eu, si nu avem arbitri pentru asta.

"Cel mai bun arbitru la ora asta este dupa parerea mea ala, Sfesnic (n.r. - Horatiu Fesnic). Clar, simplu, linistit, unde e fault, pac, fault, fluiera, nu are nicio emotie, nicio teama, imi place statura lui, Sfesnic. Are si nume biblic. Cand am auzit de el am zis ca asta o sa fie mare arbitru, ca are nume biblic. Pe cuvant", a mai spus Becali la PRO X.