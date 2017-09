Becali a mers azi in cantonamentul Stelei si a vorbit cu Alibec. Ce le-a spus jucatorilor si ce reactie a avut cand a vazut noua masina a atacantului

Gigi Becali s-a tinut de cuvant si a mers in cantonamentul echipei pentru a discuta cu fotbalistii. Acesta recunoaste ca a avut un dialog cu Denis Alibec.

Gigi Becali i-a cerut lui Denis Alibec sa fie mai responsabil in vestiar si sa nu ii influenteze negativ pe fotbalistii mai tineri.

"Am mers in cantonament si am vorbit cu cei mai tineri. Le-am zis: Copii, in voi am mare incredere ca putem face o echipa de viitor. Nu va luati dupa Denis. El are 26 de ani. Nu-l lasati sa va corupa la tigari!

Jucatorii n-au voie sa fumeze in vestiar, dar el se mai ascunde si fumeaza. Eu stiu asta, dar nu avem ce sa-i facem.



L-am luat pe Denis si i-am spus sa nu-mi corupa copiii. Am vazut ca si-a luat si masina si l-am intrebat daca are minte. Pai el are 2 milioane de euro? Are macar un milion? Cum sa cumperi masina de 170.000 euro?! Mi-a spus ca i-a placut. El in loc sa aiba minte si sa faca sacrificii, isi ia masina", a spus Becali astazi la Pro•X.