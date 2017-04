Becali a LEGALIZAT pokerul pe bani in catonamentul Stelei, la cererea lui Alibec: "Nu e nimic ilegal, ma duc si joc si eu cu ei" 

Gigi Becali dezvaluie ca a fost rugat de MM si Reghe sa le permita jucatorilor sa joace poker pe bani in cantonament.

Becali confirma ca de dragul lui Alibec, le-a permis jucatorilor sa joace poker pe bani in cantonamentele Stelei. Becali sustine ca nu se joaca pe sume mari, iar acesta este doar un mod de relaxare pentru elevii lui Reghecampf.



"Este adevarat ca m-a sunat Reghe sa ma intrebe, m-a sunat si MM sa-mi zica daca-i las sa joace poker. <Bai, Gigi, uite asa si asa>. Si le-am dat voie baietilor sa joace si sa se relaxeze. Care e problema? Eu sunt stapan acolo si le-am dat voie, eu ii las sa joace poker", a spus Becali in Gazeta Sporturilor.

"Eu vreau sa-i las sa joace poker si le-am dat voie sa joace jocuri de noroc. Nu vad niciun fel de problema! O sa ma duc sa joc si eu poker cu ei, poate sa vina orice control, noi facem asta ca sa ne distram, nu facem camata sau altceva. Jucatorii au voie sa joace poker si sa se distreze. Ei joaca pe bete de chibrituri, iar la final, daca ai 10 bete, ai castigat 10 euro. Alibec e favoritul meu si am fost de acord sa se schimbe regulamentul. El ma face campion si o sa iau si 15 milioane de euro pe el. Ii accept orice lui!", a mai spus Becali.

Cu ocazia asta, Becali si-a amintit cum trisa la poker cu ajutorul unei oglinzi. "Trisam la poker, dar lucrurile rele pe care le-am facut vreau sa le sterg. Vreau sa uit lucrurile si pacatele pe care le-am facut. Eu jucam cu patima, baietii astia joaca acum de distractie. Eu nu mai joc jocuri de noroc nici daca ma taie cineva. Am castigat si-am pierdut milioane si milioane de euro, dar am sters patima asta. Tin minte toate pacatele pe care le-am facut si nu vreau sa ma mandesc cu pacatele din viata mea", a spus patronul Stelei.

Becali nu se teme de probleme cu legea. In Romania este interzis sa joci poker pe bani in grupuri organizate. "Putem sa mergem si in Piata Victoriei sa jucam poker, ca nu e niciun fel de problema. NIcio lege din lumea asta nu ne poate face ceva! JJocurile de noroc sunt interzise daca sunt organizate la mine in casa, de exemplu, si cineva castiga bani din asta. Daca sapte prieteni joaca poker de relaxare nu este niciun fel de problema. Daca organizez ceva ca sa castig, atunci e o problema, la noi e distractie. Nu e niciun castig material, se joaca de relaxare", a explicat Becali.