Becali a incercat sa-l imprumute pe Gardos de la Southampton! Raspunsul fundasului a venit imediat! Mesajul transmis

Florin Gardos n-a mai jucat de doi ani in Anglia.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Gardos a plecat in 2014 de la Steaua la Southampton si a avut un prim sezon bun. Fundasul s-a accidentat grav insa in iulie 2015, cand a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate si a stat pe bara 269 de zile. Gardos si-a revenit, insa nu a mai prins echipa si a jucat pentru U23. Becali a incercat sa-l imprumute, insa raspunsul lui Gardos a fost ferm.



"Mai am un an de contract cu Southampton, vreau sa fac pregatirea de vara si, daca la finalul ei voi simți ca nu am sanse sa joc, ma voi gandi la un imprumut, dar nu in tara. Nu ma intorc la Steaua", a spus Gardos, potrivit Digi.

3 milioane de euro e cota lui Gardos in acest moment.

Wilusz, fundas din Polonia, e varianta Stelei pentru postul de fundas central in acest moment.