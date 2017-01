Becali a fost la un pas de o decizie care putea fi dezastruoasa pentru Steaua! S-a razgandit in ultima clipa

Steaua a fost la un pas sa isi arunce cel mai important jucator din acest sezon.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Boldrin a dezamagit in toamna. A fost adus de la Astra pentru a revitaliza echipa dupa plecarea lui Stanciu in Belgia, insa impresia pe care a lasat-o a fost sub asteptari.

Becali il pusese pe brazilian pe lista neagra a echipei si intentiona sa-l trimita inapoi la Astra, daca ar fi reusit sa-i aduca de acolo pe Teixeira si Junior Morais la pachet in aceasta iarna.

Becali a anuntat insa la Sport.ro ca s-a razgandit si va conta si in 2017 pe Boldrin: "Il lasam pe Boldrin acolo, nu poate el de Steaua, nu cred ca e el de Steaua dar lasa-l in echipa. O sa vedeti voi ce echipa de 5 stele o sa fac, cu Boldrin in echipa"

In ciuda dezamagirii celor de la Steaua fata de forma lui Boldrin, cifrele acestuia in sezonul actual arata cu totul altceva. Cu 6 goluri si 5 pase de gol in acest sezon, Boldrin este cel mai bun marcator al echipei, dar si cel mai bun pasator decisiv.

Steaua ar fi fost dispusa practic sa renunte la un jucator de creatie si eficient, de 27 de ani, pentru Teixeira, un fotbalist de 36 de ani, spectaculos, insa care ar fi contat mult prea putin la Steaua in urmatoarele sezoane.

Odata cu revenirea lui Florin Tanase in echipa, Boldrin ar putea reveni sa joace pe postul sau preferat, in fata fundasilor, acolo unde a reusit sa produca meciuri extraordinare in tricoul Astrei.