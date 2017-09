Becali a explodat dupa 0-1 cu Viitorul: "Budescu, Alibec si Tanase mai joaca 6 meciuri la Steaua si gata. Pai jucam la misto? La misto or sa stea in tribuna"

Steaua a pierdut cu 1-0 la Viitorul.

"Ba, baieti, care vreti sa jucat in Europa? Alibec, Budescu, vreti in Europa? Lasa ca joaca altii in locul vostru. Bai Tanase, vrei numai in Europa? Esti nemultumit ca joci 45 de minute si nu te ia la nationala, lasa ca joci 90 de minute. Tanase, Alibec si Budescu or sa joace numai in Europa, in campionat or sa stea numai in tribuna.

Daca nu vor sa joaca in Romania, vor mai juca 6 meciuri la Steaua, in Europa. Daca ei isi bat joc asa, o sa vada ei. Nu are nicio vina Vlad. Budescu pierde mingea, era mingea lui dar el ce sa alerge, el e cel mai talentat, cel mai bun jucator, el joaca din talent.

I-am scris in minutul 20 ca daca jucam la misto, nu luam campionatul. Dupa 10 minute am luat gol. La 0-0 i-am scris, cu fotbal la misto nu se castiga campionatul.

O sa iau masuri, ca daca stau dupa Budescu, Alibec si Tanase, nu il mai luam. Eu nu sunt Sumudica, Steaua nu sta in astia 3. Imediat pe banca sau in tribune. Pierd 5 milioane dar ei la revedere cu viata fotbalistica.", a spus Becali la Digi.